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محافظ الشرقية يبحث مع رؤساء المراكز والمدن ملف التصالح في مخالفات البناء

محافظ الشرقيةيعقد
محافظ الشرقيةيعقد اجتماعًابرؤساء المراكز المدن خاص بالتصالح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن محافظة الشرقية جادة في إنهاء كل الملفات الرئاسية الهامة وتسير بخطى متسارعة للانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها.

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ضرورة إنهاء الطلبات المتقدم بها المواطنين 

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكد من تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023، وذلك لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وإنهاء مصالحهم في أسرع وقت.

إنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات 

أكد المحافظ ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

دراسة الوضع بكل دقة 

وقال المحافظ إنه عند تقدم المواطنين بأي طلبات تصالح في مخالفات البناء يتم دراسة الوضع بكل دقة وإنجاز وفي حالة رفض الطلب الخاص بالتصالح يتم تحديد أسباب الرفض مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المقصرين في العمل.

تكليف رؤساء المراكز المدن والاحياء بالمتابعة 

وخلال الإجتماع  والذى عقدة اليوم بقصر ثقافة الزقازيق كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لتنظيم أوضاع المحال غير المقننة، والمحال التى تباشر أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الإحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل،

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اتخاذ ما يلزم حيال الغير ملتزمين 

 وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية انهاء كافة الملفات تسير بخطى متسارعة الانتهاء من ملفات التصالح مخالفات البناء المتغيرات المكانية

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