وزير البترول يعين رؤساء جدد لشركة جابكو وبتروجلف مصر
أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات لبعض رؤساء الشركات وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.
وشملت الحركة تعيين المهندس عبد الوهاب المغوري. عبد الحميد رئيس لشركة بترول خليج السويس جابكو خلفا للمهندس صلاح عبد الكريم الذي تولى رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للبترول.
كما شملت الحركة تعيين المهندس إسحاق سعد إسحق رئيس لمجلس إدارة شركة بتروجلف مصر.
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