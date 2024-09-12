الخميس 12 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وزير البترول يعين رؤساء جدد لشركة جابكو وبتروجلف مصر

المهندس كريم بدوي،فيتو
المهندس كريم بدوي،فيتو
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 أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات لبعض رؤساء الشركات وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

وشملت الحركة تعيين المهندس عبد الوهاب المغوري. عبد الحميد رئيس  لشركة بترول خليج السويس جابكو  خلفا للمهندس صلاح عبد الكريم الذي تولى رئيسا تنفيذيا  للهيئة العامة للبترول.

كما شملت الحركة تعيين المهندس إسحاق سعد إسحق رئيس  لمجلس إدارة شركة بتروجلف مصر.

 

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البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية شركة بترول خليج السويس

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