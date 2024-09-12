الخميس 12 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

انخفاض الحرارة 4 درجات مئوية بدءا من هذا الموعد

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تنخفض من 3 : 4 درجات مئوية يوم السبت المقبل مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12 - 9 - 2024

حالة الطقس غدًا الأربعاء 11-9-2024 بوادي النطرون

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس غدا الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى:  27

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 32

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة:43

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى:28

 

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