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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12 - 9 - 2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا معتدل رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 12-9-2024

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على هذه المناطق


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل رطب ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى:  27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 32

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة:43

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى:28

 

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