نيللى كريم تخوض دراما رمضان 2025 بعمل من 15 حلقة

تخوض الفنانة نيللي كريم مسلسلات رمضان 2025، بأحد الأعمال الدرامية المكونة من 15 حلقة فقط، ومن المقرر أن تبدأ في تصوير أحداثه منتصف أكتوبر القادم.

ومسلسل نيللي كريم يكتبه أمين جمال ويخرجه عبدالعزيز النجار، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة للعمل، وجار التعاقد مع الفنانين المقرر مشاركتهم في العمل.

يشار إلى أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.