لم يرد به نص صريح، دعاء ليلة الجمعة للخالة المتوفاة

الدعاء ليلة الجمعة، رغم أنه لم يرد نص صريح في استحبابه، إلا أن البعض يرى أنه نوع من أنواع الذكر، أضف إلى ذلك استحبابه ليلة الجمعة، حيث إن ليلة الجمعة تتبع يوم الجمعة، ولا يخفى فضل يوم الجمعة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». رواه مسلم في صحيحه.

وفي هذا الإطار نقدم لكم دعاء ليلة الجمعة للخالة المتوفاة.

دعاء ليلة الجمعة للخالة المتوفية. ردده

فضل الخالة

الخالة لها حق عظيم وحظ كبير من البر والاحترام، فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأم فقد روى البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم.

دعاء للخالة المتوفاة

- ياربّ ارحم خالتي ونوّر قبرها واغفر لها واجعلها من أسعد السعداء في قبرها وبلغها حبنا وسلامنا يا كريم ️اللهم تولها برحمتك يا أرحم الراحمين ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس ووسع لها في قبرها وآنس وحشتها يا أرحم الراحمين

دعاء ليلة الجمعة للخالة المتوفاة. ردده

اللهم إنها في ضيافتك وحبل جوارك فأكرم نزلها وأنر قبرها وأسكنها جنة الفردوس الاعلى ️

اللهم ارحم خالتي فذكرها لا يغيب عن بالي. اللهم زد في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها

اللهم عطر قبرها بريح الجنة واجعل جنة الفردوس دارا ومقرا لها، اللهم نور قبرها وارحمها برحمتك واغفر ما تبقى لها من ذنب.

اللهم في هذه الأيام المباركة ارحمها واغفر لها وآنس وحشتها وتجاوز عنها سيئاتها وأنر قبرها وتجاوز عن سيئاتها. اللهم لا تجعل ذكر خالتي منقطع وسخر لها الدعوات أمد الدهر،

اللهم ارحم حبيبتي وفقيدتي واغفر لها وارفع درجاتها واجمعني بها في الفردوس الأعلى اللهم آمين.

اللهم ارحمها واغفرلها وآنس وحشتها ووسع قبرها اللهم اجعل عيدها في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار،

اللهم ارحمها رحمةً تسع السماوات والأرض، واجعل قبرها في نور دائم لا ينقطع واجعلها في جنتك آمنة مطمئنة يارب العالمين

اللهمّ افسح لها في قبرها مدّ بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنّة، اللهم ارحمها ولا تطفئ نور قبرها، يا قيوم أقمها على نور في قبرها، ومستبشرا بحسن إجابتها وتثبيتك إياها عند السؤال،

اللهمّ أعذها من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها، اللَّهُمَّ انها في ذِمَّتِكَ وحَلَّت بجوارك، فَقِهِا فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُا وَارْحَمْهُا، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ،

اللهم ! اغفرلها وارحمها، واعف عنها وعافها،وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بماء وثلج وبرد،ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها،وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القبر وعذاب النار.

اللهم اغفر لها وآنس وحشتها ووسع قبرها اللهم اجعل عيدها في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبرها روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعلها حفرةً من حفر النّار،اللهم ارحمها رحمةً تسع السماوات والأرض

دعاء ليلة الجمعة للخالة المتوفية. ردده

اللهمّ أعذها من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها، اللَّهُمَّ إنَّها في ذِمَّتِكَ وحَلَّت بجوارك، فَقِهِا فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُا وَارْحَمْهُا، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

اللهم اغفرلها وارحمها، واعف عنها وعافها،وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بماء وثلج وبرد،ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرامن دارها، وأهلا خيرا من أهلها،وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القبر وعذاب النار.

اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم ثبت قدمها يوم تزل الأقدام

اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بها هناك

يا من تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، ومنقذ البائس من الضيق والهموم اللهم نسألك إجارتها ونجدتها في قبرها ورحمتها، يا الله أنت المحيي المميت، اللهم إنا نسألك أن تجعلها نورا وضياء على من يسكنون قبرها من قبلها، اللهم أرها منزلتها بجنتك، وأكرمها بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منها في حياتها وسرها وعلنها.

اللهم اجعلها في ظل ظليل، واجعل عن يمينها وعن شمالها نورا حتى تبعثها آمنًة مطمئنة اللهم ارحمها واجعلها من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

اللـهـم اجزها عن الاحسان إحسانا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا. اللـهـم إن كانت محسنة فزد من حسناتها , وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها

اللـهـم ادخل خالتي الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللـهـم اّنس وحدتها وارحم وحشتها وغربتها. اللـهـم انزلها منزلًا مباركا وانت خير المنزلين

اللـهـم انزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين اللـهـم اجعل قبر ها روضة من رياض الجنة ,ولا تجعلها حفرة من حفر النار

اللـهـم افسح لها في قبرها مد بصرها وافرش قبرها من فراش الجنة اللـهـم اعذ ها من عذاب القبر ,وجاف ِالارض عن جنبيها اللـهـم املأ قبرها بالرضا والنور والفسحة والسرور. اللهم بيدك الخير كله وإليك وحدك مرجع الأمر كله.