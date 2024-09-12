ختام زيارة الرئيس الألماني لمصر... 2.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا خلال النصف الأول من عام 2024

يختتم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارته الرسمية لمصر اليوم الخميس، واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية بالقاهرة، رئيس ألمانيا الاتحادية 'فرانك فالتر شتاينماير'، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر برفقة وفد موسع من رؤساء كبرى الشركات الألمانية وتسعى مصر الى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا وتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدين

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا مسجلة 463 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 417 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11%.

حجم الواردات المصرية من ألمانيا بلغت 2 مليار دولار

وبلغت حجم الواردات المصرية من ألمانيا 2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3 %.

حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا

وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا مسجلًا 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4.2 %.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2024

1. خضر وفواكه بقيمة 93 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 68 مليون دولار.

3. ملابس جاهزة بقيمة 65 مليون دولار.

4. وقود وزيوت معدنية بقيمة 50 مليون دولار.

5. حبوب وثمار زيتية بقيمة 25 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2024

1. آلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 628 مليون دولار.

2. سيارات وجرارات بقيمة 464 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 206 ملايين دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 111 مليون دولار.

5. منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 61 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 196.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 199.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في ألمانيا 97.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 131.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 129.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 203.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الألمان العاملين في مصر 15.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ألمانيا 83.2 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجدين بدولة ألمانيا طبقــًا لتقديرات البعثة 128 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

مهندس حسن الخطيب: حريصون على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات، ترأس الاجتماع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبحضور دورت دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين وبما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين، ويلبي طموحات الشعبين المصري والألماني على حد سواء.



وأشار «الخطيب» إلى تقدير الحكومة المصرية للعلاقات الثنائية التي تربط البلدين لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصري.

ونوه «الخطيب» إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة للتصدير، معربا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو ٧ مليارات يورو

وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو ٧ مليارات يورو، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان كافة المقومات لمضاعفة هذه الأرقام ووصولها لمستويات تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.

العمل حاليا على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة

ولفت «الخطيب» إلى أنه يجري العمل حاليا على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية إلى جانب تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية.

ونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع دول قارة أوروبا، وكذا مع دول القارة الأفريقية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وهو ما يؤهلها لتكون محورا صناعيا وتصديريا على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد.

مصر تمثل شريكًا اقتصاديًا رئيسيا لدولة ألمانيا في مختلف المجالات

ومن جانبها قالت دورة دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني أن مصر تمثل شريكًا اقتصاديًا رئيسي لدولة ألمانيا في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربة عن تقدير بلادها لفتح الأسواق المصرية أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضافت أن هناك رغبة سياسية قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والقاهرة، لافتة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الرغبة السياسية المشتركة في تحقيق مستهدفات البلدين وبما يلبي طموحاتهما.

