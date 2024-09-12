أحمد سعد يكشف رأيه في الستات وشقيقه عمرو يعترف بالخيانة الزوجية (فيديو)

أجابت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، عن سؤال الفنان عمرو سعد بشأن تعرضها للخيانة؟ قائلة: " المرحوم ما كانش بيخونني ولا مرة، حد يبقى في إيده البونبناية الحلوة دي ويبص على عروسة برة".

هل يسامح عمرو سعد في الخيانة؟

وسألت أبلة فاهيتا، عمرو سعد، خلال برنامج "بيت السعد" المذاع على قناة "إم بي سي 1": هل تسامح على الخيانة؟ ليرد الفنان: "هسامح طبعًا، أنا من النوع التفاني والتسامح وفي الأول وفي الآخر الست لبيتها وجوزها واحنا لينا إيه في الآخر غير الكلمة الطيبة وإن الراجل يجي يبات في فرشته".

أنواع الرجال في عيون أبلة فاهيتا

وأشارت أبلة فاهيتا: "فيه 3 أنواع من الرجالة، أول واحد اسمه المهيطل ده اللي بيخون ويتقفش، والنوع التاني اسمه النمس ده اللي بيخون وما بيتقفش، النوع الثالث مهيطل نمس مرة يتقفش ومرة ما يتقفش".

خيانة أحمد سعد لزوجاته

وعلق أحمد سعد: "أنا مريت بالـ3 أنوع من الرجالة اللي ذكرتيهم يا أبلة فاهيتا، كتير كنت مهيطل وبعد كده حاولت ابقى نمس وفجأة لقيت نفسي رجعت مهيطل".

المرأة بالنسبة لعمرو سعد وأحمد سعد

من جانبه قال الفنان عمرو سعد:"الست لا علاقة لها بنجاح الرجل وشايف ان كل واحد بإرادته واختياره وقوته والست بتحقق نوع من المتعة"، ليعلق أحمد سعد:"الزوجة هي شريكة بكل شئ وبتحقق المناخ للنجاح".



وعلقت أبلة فاهيتا:"قالك الست متعة دي شريكة في حياتك".