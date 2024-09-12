عادة غريبة تفعلها والدة أحمد وعمرو سعد يومين في الأسبوع (فيديو)

أحمد سعد، كشف المطرب أحمد سعد، للدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، عن عادة غريبة كانت تفعلها والدته يومين بالأسبوع.

الرعب الذي كانت تمارسه والدة أحمد سعد

وقال أحمد سعد خلال برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه الفنان عمرو سعد بقناة "إم بي سي 1": "أمي كانت بتمثل ليَّ الرعب بتاع الضرب، وعلشان كنا 9 أولاد ما كنتش بتضرب كل يوم".

عادة والدة أحمد سعد مع أولادها

وأضاف أحمد سعد: "أمي كانت تختار يومين بالأسبوع اللي هما الأحد والأربعاء، تضربنا فيهم لإن هي لو هتضرب على مدار الأسبوع هتضرب كتير لأننا 9 أخوات، وممكن أبقى ما عملتش حاجة يوم الأحد فألاقي نفسي بتضرب من أمي علشان كله بيتضرب وتروح جاية قايلة أنت عملت أخطاء كذا وكذا في الأيام اللي فاتت".

تعليق أبلة فاهيتا

وعلقت أبلة فاهيتا: "والله أمك ست لطيفة، وثائقية وحافظة أخطاء ولادها على مدار أيام الأسبوع".