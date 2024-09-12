الخميس 12 سبتمبر 2024
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احتفالية لتكريم 120 من أوائل الإعدادية والثانوية في إستاد المنصورة.. فيديو وصور

تكريم المتفوقين بمركز
تكريم المتفوقين بمركز التنمية الشبابية بالمنصورة، فيتو

أجرت "فيتو" بثًّا مباشرًا تحت عنوان “احتفالية لتكريم 120 من أوائل الاعدادية والثانوية في إستاد المنصورة”.

وأقيم  حفل تكريم أبناء  أعضاء الجمعية العمومية بمركز التنمية الشبابية ستاد المنصورة بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ومجلس الإدارة الدكتور حاتم الجندي رئيس مجلس الإدارة والدكتورة نهي فهمي نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد خورشيد أمين الصندوق والدكتور محمد العربي عضو مجلس الإدارة.

بدأ الحفل بفقرة قرآنية، مما أضفى جوًّا من الروحانية والسكينة على المناسبة حيث تلى القرآن الطالب الكفيف الأول على الجمهورية في الثانوية العامة.


وفي كلمة رئيس مجلس إدارة إستاد المنصورة الدكتور حاتم الجندي رحب  بجميع الحضور وعبر عن سعادته بتفوق هذه الكوكبة من الطلاب، مشيدا بجهودهم خلال سنوات الدراسة، ومؤكدًا أهمية التعليم  في بناء مستقبل مشرق.

 كما شكر جميع الحضور والمساهمين في إنجاح هذا الحفل، برعاية شركة ix holding، ومشيدةً بالجهود التي بُذلت لتحضير هذه المناسبة الخاصة.

وثم كلمة فضيلة الدكتور صفوت نديم وكيل وزارة الأوقاف وكلمة الكنيسة نيافة الأنبا أكسيوس وكلمة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية.

وتم تكريم المتفوقين أمام أسرهم، مما أضاف لحظات مفعمة بالفخر والسعادة في يوم سعيد ومميز داخل ستاد المنصورة.

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