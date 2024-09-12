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رياضة

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني

جوميز، فيتو
جوميز، فيتو
  • أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القائمة التي ستسافر إلى كينيا بعد قليل لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا –  زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" -  أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

 

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احمد مصطفي أحمد مصطفى زيزو الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

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