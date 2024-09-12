قطع المياه عن مدينة الحوامدية بالجيزة لمدة 10 ساعات، اعرف الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها، لمدة ١٠ ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق ١٣/ ٩ / ٢٠٢٤ حتي الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ١٤/ ٩/ ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط خط طرد قطر ٨٠٠ مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لنهو أعمال الربط.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.