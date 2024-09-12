وكيل السويسري يجتمع بمسؤولي القلعة الحمراء

الأهلي، قال الإعلامي خالد الغندور، أن دينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، يصل إلى القاهرة خلال أيام.

وكيل كولر يجتمع بمسؤولي الأهلي

وتابع الغندور خلال برنامجه إستاد المحور مع خالد الغندور: "لامبرتي يعقد جلسة مع المسؤولين في النادي الأهلي خلال زيارته لمصر للحديث عن متطلبات كولر التي تم الوعد بتنفيذها بالكامل خلال آخر زيارة للوكيل في يوليو الماضي".

كولر ومحمود الخطيب، فيتو

احتياجات كولر من مسؤولي الأهلي

وتابع الغندور: "كولر تحدث مع مسؤولي الأهلي أمس، وأكد احتياجه للتعاقد مع مهاجم ولكن بسبب ضيق الوقت وانتهاء فترة القيد الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي مساء الغد ١٢ سبتمبر، من الممكن تأجيل حسم الصفقة لـ يناير".

وأضاف: "الأهلي ينتظره موسم طويل وبطولات قوية ومن المؤكد احتياجه لمهاجم بجانب وسام أبو علي ومحمود كهربا، ولكن هناك محاولات أخرى للتعاقد مع مهاجم قبل غلق باب القيد الإفريقي نهاية الشهر الجاري".

واختتم: "إذا تعاقد الأهلي مع مهاجم بعد نهاية يوم ١٢ سبتمبر يتم قيده في القائمة الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا ولكن لن يكون متاح للمشاركة في مباراة السوبر الافريقي أمام الزمالك".