الخميس 12 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يستوقف سيارة تسير عكس الاتجاه

السيارة التى تم استيقافها،
السيارة التى تم استيقافها، فيتو

قام اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بتوقيف سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه بامتداد الشارع البحري في نطاق حي ثالث بمدينة الإسماعيلية. 

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اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة 

ووجه أكرم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المطلوبة بشأن الواقعة، وذلك كي تكون رادعًا لكل من يخالف القانون ويعرض حياته وحياة الآخرين للخطر. 

 

مناشدة بضرورة الالتزام بقواعد المرور 

كما يناشد محافظ الإسماعيلية المواطنين بضرورة الالتزام بقواعد المرور حفاظًا على أرواحهم، والتمسك بالسلوك الحضاري الذي تميز به المواطن الإسماعيلي على مر السنين.

الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قام فى وقت سابق بزيارة دار المسنين، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاحتفال معهم وتهنئتهم بالمولد النبوي الشريف.  

 

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، ومنى عويضة مديرة الدار. 

 

وحرص محافظ الإسماعيلية على عقد لقاء مفتوح مع نزلاء الدار؛ للتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم ومدى رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم داخل الدار. 

 

قام خلالها أحد نزلاء الدار بإلقاء خطبة بهذه المناسبة العطرة، عن أهمية الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والالتزام بسنته في ذكرى مولده الشريف.    

 

وفي نهاية الزيارة قام "أكرم" بتفقد الدار للاطمئنان على أحوال النزلاء، وزيارة المرضى منهم بغرفهم، وإهدائهم حلوى المولد النبوي الشريف. 

 

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