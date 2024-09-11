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محافظ الإسماعيلية ينعى إيهاب جلال

ايهاب جلال، فيتو
ايهاب جلال، فيتو

نعى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي.    

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برقية التعزية

وقال محافظ الإسماعيلية خلال برقية العزاء: “ينعى اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية وكافة القيادات التنفيذية في المحافظة ببالغ الحزن والأسى الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”. 

رحيل إيهاب جلال بعد صراع قصير مع المرض 

ورحل عن عالمنا مساء اليوم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي وأعلن علي غيط، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، وفاة إيهاب جلال، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات. 

وقال علي غيط عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا المهذب الخلوق أخي الغالي الحبيب كابتن إيهاب جلال”. 

وكان إيهاب جلال قد تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله، ونقله إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج. 

وكان إيهاب جلال صاحب الـ 57 عاما قد نجح في قيادة الإسماعيلي للبقاء بالدوري المصري وبلوغ نصف نهائي كأس مصر. 

أول تحرك من وزير الرياضة بشأن أزمة إيهاب جلال الصحية

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد وجه اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين بالوزارة، لاتخاذ اللازم نحو أي متطلبات تحتاج إليها حالة إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، ومدرب منتخب مصر السابق. 

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن الدكتور أشرف صبحي، يتابع الحالة الطبية لـ إيهاب جلال، منذ تعرضه لوعكة صحية. 

 

 

 

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