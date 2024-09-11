الأمين العام للأمم المتحدة: نتنياهو لا يرد على اتصالاتي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أكتوبر، لأنه لا يرد على اتصالاته، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أي سبب لعدم التحدث معه.

نتنياهو يرفض الرد على اتصالات أمين عام الأمم المتحدة

وأضاف جوتيريش في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن ما يحدث في قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق، مؤكدًا أن هناك انتهاكات مؤلمة للغاية ومخالفة للقانون الإنساني، كما يوجد غياب تام لحماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة.

الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المتورط فى اغتيال موظفقيها

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن عدم المحاسبة على اغتيال موظفي الهيئة وعمال الإغاثة في قطاع غزة أمر غير مقبول.

وتأتي تصريحات جوتيريش، بعد يومين من حادثة توقيف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة تابعة للأمم المتحدة في غزة كانت ضمن طاقم صحي، من أجل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع.