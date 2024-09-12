طقس دونت مكس.. موجة حارة تضرب البلاد.. أمطار متوسطة على السواحل الغربية.. درجات الحرارة تكسر حاجز الأربعينيات.. وتحذير لـ6 مدن من سقوط الأمطار

تشهد البلاد موجة حارة،حيث تسود أجواء شديدة الحرارة تؤثر على كافة الأنحاء.

منخفض سطحي على الصحراء الغربية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات بسبب تأثر البلاد بمنخفض سطحي بقيم ضغطية 1007 ملي بار متمركز علي الصحراء الغربية مما أدى إلى أجواء شديدة الحرارة أمس الاربعاء، حيث سجلت" القاهرة 40 درجة مئوية، برج العرب 40 درجة مئوية،سوهاج 40 درجة مئوية، الأقصر 41 درجة مئوية، أسوان 42 درجة مئوية".



كما تكاثرت السحب المتوسطة على مناطق من السواحل الغربية صاحبها سقوط أمطار



حالة الطقس اليوم

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس،حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدلا رطب ليلا على اغلب الأنحاء



الارصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

فرص لسقوط الأمطار

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة اليوم الخميس على " الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط،بورسعيد".

موعد انخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تنخفض من 3:4 درجات مئوية يوم السبت المقبل مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 27 والعظمى 37

القاهرة: المحسوسة: 39

العاصمة الإدارية: الصغرى 27 والعظمى 37

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 38

6 أكتوبر: الصغرى 26 والعظمى 36

6 أكتوبر المحسوسة: 38

بنها: الصغرى 27 والعظمى 36

بنها المحسوسة: 41

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 32

الاسكندرية: المحسوسة: 35

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 29

مطروح: المحسوسة: 32

سيوة: الصغرى 24 والعظمى 35

سيوة: المحسوسة: 37

كاترين الصغرى 18 والعظمى 32

كاترين: المحسوسة: 34

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 27 والعظمى 37

الزقازيق: المحسوسة: 39

الإسماعيلية الصغرى 27 والعظمى 38

الإسماعيلية: المحسوسة: 40

السويس: الصغرى 26 والعظمى 38

السويس: المحسوسة: 40

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 41

الغردقة: المحسوسة: 43

الفيوم: الصغرى 25 والعظمى 40

الفيوم: المحسوسة: 42

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 40

بنى سويف: المحسوسة: 42

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 40

المنيا: المحسوسة: 42

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 41

أسيوط: المحسوسة: 43

سوهاج الصغرى 26 والعظمى 42

سوهاج: المحسوسة: 43

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة: 44