رئيس مصلحة الضرائب تزف بشرى سارة للشركات (فيديو)

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب: حزمة التيسيرات الضريبية التي تم إعلانها اليوم إستراتيجية جديدة في التعامل مع المجتمع الضريبي ومجتمع رجال الأعمال.

حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": نسعى من خلال حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة إلى تحقيق الشفافية والعدالة.

دمج الاقتصاد غير الرسمي

ولفتت إلى أن الشركات التي ستقدم ملفًا لن تسأل عن الضرائب في السنوات الماضية وهذا من ضمن التسهيلات وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

شكل نهائي لحزمة التيسيرات الضريبية

وأشارت إلى أن المصلحة تسعى إلى التوصل إلى الشكل النهائي لحزمة التيسيرات الجديدة خلال 4 أو 5 أسابيع.