الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل انترفيو

أبطال مسلسل إنترفيو،
أبطال مسلسل إنترفيو، فيتو

كشفت منصة واتش إت عن مواعيد وأيام عرض حلقات مسلسل إنترفيو الذي انطلق عرضه الأربعاء ١١ سبتمبر.

 

مواعيد عرض مسلسل انترفيو

مسلسل انترفيو يعرض حصريًا على منصة واتش ات كل يوم أربعاء وذلك في تمام الساعة 12 صباحًا، ووفرت منصة واتش ات أول حلقتين من المسلسل.

أبطال مسلسل انترفيو 

ويبلغ عدد حلقات مسلسل إنترفيو 8 حلقات حيث أنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، ويعتبر مسلسل “إنترفيو” البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشار؛ في البطولة خالد شباط وإسعاد يونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، ديانا هشام، نور بدر، محمد فايز وعدد من النجوم الآخرين. 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.ما 

الفنان خالد شباط خالد شباط رنا رئيس ديانا هشام مسلسل انترفيو

مواد متعلقة

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل برغم القانون (صور)

بعد انطلاق تصويره أمس، 5 معلومات عن مسلسل روج أسود

عدد حلقات مسلسل برغم القانون لإيمان العاصي

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب لأحمد مالك وهدى المفتي

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

مصير أسعار السيارات المستعملة بعد قفزة الموديلات الجديدة، رئيس الشعبة يصدم المصريين

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

ريال مدريد يتفق مع حارسه أندري لونين على تجديد عقده

مكوناته مكتوبة على لوح طيني، باحثة تنتج عطرًا استخدمه السومريون قبل 4500 عام‎

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

ads

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية