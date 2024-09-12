كشفت منصة واتش إت عن مواعيد وأيام عرض حلقات مسلسل إنترفيو الذي انطلق عرضه الأربعاء ١١ سبتمبر.

مواعيد عرض مسلسل انترفيو

مسلسل انترفيو يعرض حصريًا على منصة واتش ات كل يوم أربعاء وذلك في تمام الساعة 12 صباحًا، ووفرت منصة واتش ات أول حلقتين من المسلسل.

أبطال مسلسل انترفيو

ويبلغ عدد حلقات مسلسل إنترفيو 8 حلقات حيث أنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، ويعتبر مسلسل “إنترفيو” البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشار؛ في البطولة خالد شباط وإسعاد يونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، ديانا هشام، نور بدر، محمد فايز وعدد من النجوم الآخرين.