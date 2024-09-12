8 معلومات عن خالد شباط بطل مسلسل إنترفيو

انطلق اليوم الأربعاء، عرض مسلسل إنترفيو وهو من إنتاجات منصة واتش إت الأصلية والبطولة المطلقة الأولى لرنا رئيس ويشاركها البطولة الفنان خالد شباط، وهذه أبرز المعلومات عنه.

خالد شباط هو ممثل سوري.

بدأ مسيرته الفنية عام ٢٠١٩ بالاشتراك في أكثر من مسلسل أبرزهم أثر الفراشة.

شارك في مسلسل الكندوش بجزئيه بشخصية مصطفى.

شارك في مسلسل كريستال حيث قدم شخصية باسل كرم وساهم العمل في زيادة شهرته.

كان من الممثلين المشاركين في مسلسل الخائن الذي حقق نجاحا لافتا وذلك بشخصية سامر.

يقدم في مسلسل انترفيو شخصية صاحب شركة The Match Maker وهي تقدم تطبيق لمساعدة الأشخاص على إيجاد توأم رحهم.

يظهر خالد في مسلسل انترفيو وهو يتحدث اللهجة العامية المصرية.

ومسلسل انترفيو هو العمل المصري الأول له.

أبطال مسلسل انترفيو

ويبلغ عدد حلقات مسلسل إنترفيو 10 حلقات حيث أنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، ويعتبر مسلسل “إنترفيو” البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ومن بطولة رنا رئيس وخالد شباط وإسعاد يونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، ديانا هشام، نور بدر، محمد فايز وعدد من النجوم الآخرين.