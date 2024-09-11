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خارج الحدود

قصة الفيديو المخيف، حقيقة استخدام شركات بيبسي وشيبسي ونستلا خلايا أجنة ميتة

شركات المقاطعة، فيتو
شركات المقاطعة، فيتو

مع ارتفاع منسوب العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ووسط دعوات المقاطعة لمنتجات شركات مواد غذائية عالمية مثل شيبسي وبيبسي  ونستلا... وغيرهم، أعاد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، أثناء تقديمه اعتذار حكومته للشعب على فضيحة استخدام عقار الثاليدومايد.

رئيس وزراء أستراليا يعتذر عن فضيحة الثاليدومايد 

وكان رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، قد قدم في 29 نوفمبر 2023، اعتذاره إلى شعبه من داخل البرلمان، بمناسبة مرور 62 عاما على فضيحة استخدام عقار الثاليدومايد Thalidomide.

 

وقتها ومع تنامي دعوات مقاطعة الشركات المواد الغذائية الداعمة للاحتلال، فبرك بعض مستخدمي منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ربط بين اعتذار رئيس وزراء استراليا عن عقار الثاليدومايد.

وأضافوا مقطع فيديو آخر لصحفي استقصائي يدعى أليكس باكمان، يتهم فيه شركات المواد الغذائية باستخدام خلايا بشرية في مكسبات الطعم المضافة لمنتجاتها، وأظهر البحث العكسي عن الجزء الآخر في مقطع الفيديو المزيف أنه يعود إلى العام 2011، وربط حينها مزيفو المقطع بين عقار الثاليدومايد وتلك المادة التى تستخدمها شركات المواد الغذائية كتدليل على الجريمة وتعزيزها باعتذار رئيس وزراء أستراليا.

فضيحة عقار الثاليدومايد التاريخية منذ عام 1956

وعقار  الثاليدومايد  كانت قد أنتجته شركة جروننثال الألمانية عام 1956، وجرى تسويقه دوليًا للنساء الحوامل في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات كعلاج لغثيان الحمل الصباحي، وأدى العقار لإصابة نحو 10 آلاف طفل في أنحاء العالم بتشوهات، أغلبها تشوهات في الأطراف أو ولادة أطفال بدون أرجل أو أذرع. 

مقطع فيديو يتهم شركة سينوميكس بصناعة مكسبات طعم من خلايا الأجنة

والجزء الثانى من الفيديو المفبرك للصحفي أليكس باكمان، الذي تم إضافته إلى المقطع الأول لرئيس وزراء أستراليا، يعود في الأساس نشره إلى العام 2011، وكان يتحدث فيه باكمان، عن شركة سينوميكس -شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في تطوير المُحليات الصناعية- وكانت قد زعمت وقتها مجموعة أمريكية أطلقت على نفسها اسم "أطفال الله من أجل الحياة" وهي مجموعة يمينية مناهضة لحق الإجهاض -يتبنى ترامب أفكارها- أن الشركة تبيح قتل الأجنة لاستخدام خلاياهم في مكسبات الطعم بالمنتجات الغذائية، ودعت تلك المجموعة حينها لمقاطعة منتجات شيبسي وبيبسي وكولا وشركات البيتزا والبرجر.

مجموعة أطفال الله من أجل الحياة تتهم بيبسي باستخدام خلايا الأجنة 

وقتها نفت شركات منتجات غذائية عالمية مثل "بيبسي كولا" إجراء أو تمويل أبحاث تستخدم الأنسجة البشرية أو خطوط الخلايا المشتقة من الأجنة الميتة، وبالرغم من ذلك سارعت بعض الشركات لإلغاء التعاقد مع "سينوميكس" خشية تكبدها خسائر مالية كبيرة نتيجة الاتهام.

خاصة أن حينها انتشر على نطاق واسع دوليا، أن أطعمة ومنتجات هذه الشركات بها نكهات من خلايا الأجنة المجهضة، ما يعني أن الناس كانوا يأكلون أطفالًا ميتين في منتجات بعض الشركات.

ومع انتشار الخبر الكاذب، تراجعت مجموعة "أطفال الله من أجل الحياة"، عن التصريحات المنسوبة لها، وأصدرت بيانا عام 2018، نفت فيه ما نسب لها حول استخدام خلايا الأجنة الميتة للتأكيد على أن كلامها تم تحريفه، وأن شركة سينوميكس تستخدم خط خلايا الأجنة المجهضة HEK-293 فقط لاختبار المنتجات، وليس في النكهات نفسها التي تضاف للأطعمة، وهو أمر يعتبرونه غير أخلاقي.

ما هي خلايا الأجنة المستخدمة في المنتجات الغذائية؟

وحسب مجلة "نيتشر" العلمية، فإن خلايا الأجنة نشأت من "كلى" جنين بشري مجهض عام 1973 وقد استنسخ العلماء منه خلايا مشتقة وأنتجت مختبريا فيما بعد، وعمل على تطويرها الدكتور فرانك جراهام، الأستاذ الفخري في أقسام علم الأحياء وعلم الأمراض والطب الجزيئي في جامعة ماكماستر في كندا، تستخدم في إجراء اختبارات للخصائص المختلفة للمركبات الكيميائية لإنتاج محسنات للنكهة، ولا تُضاف إلى المشروبات أو الأطعمة".

@soher.elhalawany

الحمد لله على المقاطعة

♬ الصوت الأصلي - Soher mongy

جدير بالذكر، أن مقطع الفيديو المفبرك، يعاد مشاركته وانتشاره بعد عام من ظهوره بشكل لافت، ويستغل مروجوه لتحقيق لمشاهدات قرب اكتمال العام الأول من الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.

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