ريال مدريد يمدد عقد حارسه حتى موسم 2028

توصل نادي ريال مدريد لاتفاق مع أندريا لونين حارس الفريق، لتجديد عقده الذي كان من المفترض أن ينتهي في صيف عام 2025 المقبل.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق نهائي حول تمديد عقد أندريا لونين حارس مرمى الفريق الملكي، وأن عقد الحارس الأوكراني مع الملكي سيكون حتى عام 2028.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد لونين مع ريال مدريد في صيف 2025، لكنه وبعد البقاء في سانتياجو برنانبيو هذا الصيف، سيوقع اللاعب على عقد جديد.

وخاض لونين العام الماضي 31 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات، حيث تمكن من المحافظة على نظافة شباكه في 17 مباراة طوال الموسم.

فينيسيوس يثير غضب رئيس ريال مدريد بعد تصريحاته الصادمة

فيما أثار البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، غضب فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، بعد أن طالب بسحب تنظيم كأس العالم 2030 من إسبانيا.

فينيسيوس يطالب بسحب تنظيم كأس العالم من إسبانيا

وقال فينيسيوس، في حوار أجراه مؤخرا: "إذا لم يتم التخلص من العنصرية في إسبانيا قبل عام 2030، فيجب نقل كأس العالم إلى مكان آخر، لدينا الوقت الكافي للغاية من أجل التغيير، آمل أن تتمكن إسبانيا من فهم مدى خطورة إهانة شخص بسبب لون بشرته".

وأضاف: "إذا لم تتغير الأمور في عام 2030، أعتقد أنه يتعين علينا تغيير مكان إقامة كأس العالم، لأنه إذا لم يشعر اللاعب بالراحة والأمان في اللعب في بلد يمكن أن يعاني فيه من العنصرية، فإن الأمر يصبح معقدًا للغاية".

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، لم يُعجب ريال مدريد بالجزء الثاني من رسالة اللاعب، لأنها وضعت النادي في موقف محرج.

تصريحات فينيسيوس تثير غضب بيريز

وأشارت إلى أن تصريحات سحب تنظيم المونديال من إسبانيا كانت بمثابة القنبلة في ريال مدريد، حيث تعد إحدى أولويات فلورنتينو بيريز تحويل ملعب سانتياجو برنابيو إلى ثاني ملعب في العالم يستضيف نهائيين لكأس العالم بعد ملعب ماراكانا.

وأوضحت أن توقيت ومحتوى هذه التصريحات أثار استياء الريال، لأن المقابلة أجريت قبل فتح نافذة التوقف الدولي، مما ترك ريال مدريد دون فرصة للرد، لأن نشاط الميرنجي كان متوقفًا.

بالإضافة إلى ذلك، لم يكن ريال مدريد قادرًا على اتخاذ موقف، لأنه لو دعم إقامة كأس العالم 2030 في إسبانيا والنهائي على سانتياجو برنابيو، لكان بمثابة رد على تصريحات اللاعب وكلماته الخاصة بمحاربة العنصرية.

وذكرت أن ريال مدريد غير معجب بأن يعتاد اللاعبون، خاصة البرازيليين على تقديم مقابلات في كل فترة توقف دولي، لأنه أمر لا يفعلونه داخل إسبانيا.

ويتزامن تصرف فينيسيوس مع قراره بتجميد مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد الذي ينتهي في 2027، بعد تلقيه عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.