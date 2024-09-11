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محافظ الأقصر يشهد احتفالية المولد النبوي بمسجد السيد يوسف (صور)

أثناء الاحتفالية
أثناء الاحتفالية

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد السيد يوسف بالكرنك، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ووكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ذكرى المولد النبوي 

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة عن ذكرى ميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأهمية الحث على اتباع هديه وسنته، كما تناولت الكلمة سماحة الدين الإسلامي، الذي يدعو للمحبة والسلام ونبذ الفرقة، وجوانب الرحمة والإنسانية والأخلاق السامية في الجانب المحمدي واختتمت الاحتفالية بالمدائح النبوية.

وهنأ المحافظ، الأهالي والمواطنين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيًا أن تكون ذكرى مولد الرسول، تذكيرًا بأهمية الاقتداء بأخلاقه صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه القويم.

 

 

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