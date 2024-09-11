محافظ الأقصر يتابع أعمال منظومة التصالح والتقنين بمركز إسنا

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، زيارة لمدن ومراكز المحافظة لمتابعة أعمال منظومة التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، للوقوف على الأرقام النهائية لهذه المنظومات، ومتابعتها علي أرض الواقع، مشددًا علي ضرورة توعية المواطنين بأهمية التقدم بملفات التصالح لدفع العمل بالمنظومة وإنهاؤها قريبًا.

تقنين الأراضي بالأقصر



جاء ذلك خلال متابعة محافظ الأقصر لأعمال المنظومة بمركز ومدينة إسنا برفقة نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد، حيث باشر المحافظ اعمال انهاء الملفات بمنظومة التصالح والتقنين والتغيرات المكانية بمقر مركز ومدينة اسنا الذي يعد اكبر مراكز المحافظة وأكثرها سكانًا، موجهًا بتقديم التسهيلات للمتقدمين وتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات لإنهاء الملفات في أسرع وقت.



وخلال مباشرته لأعمال استكمال الملفات الخاصة بالمنظومة بإسنا، حذر المحافظ من التهاون أو التقصير في إنجاز العمل معلنا في الوقت ذاته عن تطبيق سياسة الثواب والعقاب ومكافأة العاملين المتميزين والمراكز والمدن التي تحقق تقدم في إنجاز العمل بهذا الملف الهام.



وعقب متابعته للعمل بإنهاء الملفات علي الطبيعة عقد المحافظ اجتماعًا مع مسئولي المنظومة بمدينة إسنا بحضور الدكتور محمد رزق رئيس مدينة اسنا وقيادات المركز التكنولوجي والتغيرات المكانية والأملاك والإدارة الهندسية وكافة الجهات المعنية بالمنظومة.

أصدر محافظ الأقصر خلاله عدة قرارات تنظيمية من شأنها التيسير علي المواطنين ودفع وتيرة العمل، من بينها قرارات خاصة بشهادة البيانات والحيز العمراني والحماية المدنية، كما تواصل المحافظ مع رؤساء كافة المدن بالمحافظة.

وشدد على سرعة الانتهاء وانجاز ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، مؤكدًا على أهمية التواصل مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم بشكل فورى، مع رفع تقرير من كل مركز ومدينة بمدى التزامهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية لإنهاء الملفات.

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