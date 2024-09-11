ياسمين رئيس تشارك بفيلم "الفستان الأبيض" في مسابقة مهرجان الجونة

تستعد الفنانة ياسمين رئيس للمشاركة بفيلمها (الفستان الأبيض) في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 24 أكتوبر لـ 1 نوفمبر 2024.

في هذا السياق، تعتبر هذه المشاركة الثانية لياسمين رئيس في المهرجان بعد عرض فيلمها "قمر 14" ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر" والفيلم بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

ياسمين رئيس بدأت تصوير مسلسلها الجديد "رقم سري"، هو العمل الذي يعد امتدادًا لمسلسل "صوت وصورة" الذي تم عرضه العام الماضي. وتقوم فيه بدور لقاء التي تناقش قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي مع صدقي صخر وعمرو وهبة.



ونافست ياسمين رئيس بفيلم "أنا لحبيبي" في دور العرض المصرية والعربية وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة.

كما شاركت ياسمين نجاح مسلسل جودر في رمضان 2024 ولم تستقر حتى الآن على العمل الذي تدخل به سباق رمضان القادم.