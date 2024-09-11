الخميس 12 سبتمبر 2024
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محافظات

العلاج الحر بالدقهلية تضبط كميات من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر بمراكز للعلاج الطبيعي

ضبط أدوية، فيتو
ضبط أدوية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، قيام حملة موسعة بالاشتراك والتعاون مع مفتشى هيئة الدواء المصرية، تفقدت العديد من مراكز العلاج الطبيعي للتأكد من استيفاء الاشتراطات في نطاق المحافظة.

تأتي تلك الجهود في ظل التزام إدارة العلاج الحر، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن الحملة ضبطت كميات من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر ونتج عن ذلك  تحرير 3 محاضر بمخالفات دوائية.

وأضاف فؤاد أن المراكز تقع فى نطاق مدن المنصورة وشربين وبلقاس، لافتًا إلى أنه تم تسجيل المحاضر فى أقسام الشرطة التى تقع بدائرتها هذه المراكز.

 

فيما أهاب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

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