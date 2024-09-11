«الزين»، دويتو جديد يجمع أحمد سعد والشاب خالد

يُطرح خلال الدقائق المقبلة أغنية «الزين» الذي تأتي بشكل دويتو يجمع أحمد سعد والشاب خالد ومن المقرر طرحه اليوم.

وتعتبر الزين أول عمل فني يجمع الثنائى الشاب خالد وأحمد سعد.. ويتم طرح الأغنية بالساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء 11سبتمبر عبر موقع يوتيوب ومختلف المتاجر الموسيقية الالكترونية.

ومؤخرًا.. تصدر الفنان أحمد سعد، تريند “يوتيوب”، بأغنيته الجديدة “بنت ناس”، الذى طرحها منذ أيام، عبر قناته الرسمية.

في هذا السياق، اقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة في أقل من 6 أيام، وذلك بعد انتشار كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحمد سعد نشر بوستر الأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: “بنت ناس تريند 1 مصر وتريند في جميع الدول العربية”.

على جانب آخر، يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي مع فرقة ميامي الغنائية في مدينة دبي الإماراتية، يوم 15 نوفمبر المقبل، ضمن جولته الغنائية.



وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان أحمد سعد وفرقة ميامي، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات.