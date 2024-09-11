الخميس 12 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

بسبب منخفض سطحي، الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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تسود أجواء شديدة الحرارة على أنحاء الجمهورية،حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تصل إلي 5  درجات بسبب تأثر البلاد بمنخفض سطحي بقيم ضغطية 1007 ملي بار متمركز علي الصحراء الغربية ما أدى إلى أجواء شديدة الحرارة حيث سجلت" القاهرة 40 درجة مئوية، برج العرب 40 درجة مئوية،سوهاج  40 درجة مئوية،الأقصر 41 درجة مئوية، أسوان 42 درجة مئوية"

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 12-9-2024

حالة الطقس غدًا الأربعاء 11-9-2024 بمحافظة البحيرة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس  حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ورطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى:  28

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 36

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة المحسوسة:40

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى:29

 
 

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