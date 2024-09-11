بسبب منخفض سطحي، الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة

تسود أجواء شديدة الحرارة على أنحاء الجمهورية،حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تصل إلي 5 درجات بسبب تأثر البلاد بمنخفض سطحي بقيم ضغطية 1007 ملي بار متمركز علي الصحراء الغربية ما أدى إلى أجواء شديدة الحرارة حيث سجلت" القاهرة 40 درجة مئوية، برج العرب 40 درجة مئوية،سوهاج 40 درجة مئوية،الأقصر 41 درجة مئوية، أسوان 42 درجة مئوية"



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء



الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ورطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 36

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة المحسوسة:40

درجة الحرارة الصغرى: 29



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى:29



