بعد أيام من رحيله، لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث مروري

تعرض محمود متولي المنضم حديثا لصفوف الاتحاد السكندري ولاعب الأهلي السابق لحادث سير مروري نتج عن تحطيم الجزء الأمامي من سيارة اللاعب.

ونشر اللاعب صورة لسياراته بعد تعرضه للحادث من خلال ستوري عبر حسابه الشخصي علي إنستجرام وكتب عليها: “الحمدلله قدر الله وماشاء فعل”.

والجدير بالذكر أن متولي انضم منذ عده أيام لصفوف الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي الأهلي.

الاتحاد السكندري يضم محمود متولي في صفقة انتقال حر

وأعلن نادي الاتحاد السكندري، رسميا، عن تعاقده مع محمود متولي، مدافع النادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع محمود متولي علي عقود انضمامه للاتحاد السكندري لمدة موسمين وذلك في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.