أسقف حلوان يطيب رفات الأنبا برسوم بديره في المعصرة

صلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو للأقباط الأرثوذكس، ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، عشية عيد نياحة القديس الأنبا برسوم، بديره بالمعصرة، وطيب نيافته رفات القديس الموجودة بالدير ذاته.

2 من الأساقفة يشاركون في تطيب رفات الأنبا برسوم

شارك نيافة الأنبا ميخائيل في الصلوات والتطييب صاحبا النيافة الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة، وعدد من الآباء الكهنة من داخل الإيبارشية وخارجها، ومكرسات الدير، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة شعب الإيبارشية.

وألقى نيافة الأنبا ميخائيل كلمة روحية بعنوان " هل لبست صورة المسيح؟"، كما قدم كورال كنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين بمنطقة الهجانة بالمعصرة باقة من الترانيم الروحية احتفالًا بهذه المناسبة.