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اقتصاد

نكسة غير قابلة للتكرار، تحركات كبيرة بأسعار الجنيه الذهب في شهر سبتمبر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الأربعاء، فيتو

شهدت أسعار الجنيه الذهب تراجع كبير فى الأسعار خلال الفترة من أول سبتمبر حتى تعاملات الأربعاء داخل الأسواق.

وفقد سعر الجنيه الذهب ما يقرب من 280 جنيهًا تقريبًا في التعاملات الجارية خلال شهر سبتمبر.

وكانت أسعار الجنيه الذهب تسجل نحو 27400 جنيه لكنها تراجعت إلى مستويات 27120 جنيهًا الآن ومع اقتراب انتصاف الشهر الجاري وحلول موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

 

أسعار الذهب العالمية اليوم في البورصة

استقرت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة للحصول على تلميحات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 03:19 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2518.22 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2547.10 دولار.

 

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