الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الاربعاء، فيتو

شهدت أسعار الذهب، استقرارا ملحوظا في التعاملات المسائية اليوم الاربعاء 11 سبتمبر في الأسواق،  وسط حالة من الترقب مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3874 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3390 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2905 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27120 جنيهًا

 

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة للحصول على تلميحات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2518.22 دولار للأونصة.

بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2547.10 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الاربعاء أسعار الفائدة الأميركية أسعار الفائدة اسعار الذهب اليوم اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذهب عيار 21 الفيدرالى الامريكى بيانات التضخم في الولايات المتحدة بيانات التضخم

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

عملية الثمن الباهظ، كوريا شمالية تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية بعد عزوف شهرين

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في بولاق الدكرور

38.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

ads

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية