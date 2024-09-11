أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية
شهدت أسعار الذهب، استقرارا ملحوظا في التعاملات المسائية اليوم الاربعاء 11 سبتمبر في الأسواق، وسط حالة من الترقب مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3874 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21
ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3390 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2905 جنيهات.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27120 جنيهًا
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة للحصول على تلميحات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.
بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2518.22 دولار للأونصة.
بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2547.10 دولار.
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