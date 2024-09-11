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محافظات

سكرتير عام سوهاج: تعليمات وزارية بتسريع إجراءات ملف التصالح

اللواء علاء عبد الجابر
اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام سوهاج

أكد اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج، أنه طبقا لتعليمات وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، وتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج المحافظ تم التنبيه على كل رؤساء المدن والمراكز بتسريع إنهاء إجراءات التصالح وانجاز الملف بدون معوقات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

إدخال تعديلات على اللائحة لتسريع ملف التصالح

ولفت السكرتير العام لـ فيتو إلى إدخال عدد من التعديلات على اللائحة من أجل تسريع الإجراءات مثل دمج شهادة البيانات مع طلب التصالح في نموذج واحد تخفيفا عن المواطنين.

وتابع: أيضًا عدم مطالبة المتقدم للتصالح بالحصول على موافقة جهة الولاية واعتبار 30 يوما مدة كافية للرد إلكترونيا وبالتالى موافقة ضمنية إذا لم تقم بالرد على المتقدم.

سوهاج أصدرت أكثر من رخصة بأكثر من مركز 

واختتم اللواء عبد الجابر تصريحاته بأن محافظة سوهاج استطاعت إصدار أكثر من رخصة في أكثر من مركز نظرًا لتسهيل الإجراءات للتصالح وتسريع الموافقات.

 

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اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام بسوهاج ملف التصالحات

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