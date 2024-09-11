متخصص بالتيارات الإسلامية: أمريكا استغلت أحداث 11 سبتمبر لتغيير خريطة العالم

قال الدكتور كمال حبيب، الخبير بالتيارات الإسلامية: إن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تحقيق أكبر استفادة من أحداث 11 سبتمبر، خاصة وأنها لديها تصورات يصنعها ساستها ومن بينها إعادة تشكيل العالم وفقا لمصالحها ومصالح الكيان الصهيونى، وبالتالي الولايات المتحدة الامريكية ما كانت تنتظر 11 سبتمبر للتغيير في العالم.

أمريكا استثمرت أحداث 11 سبتمبر لتغيير ملامح العالم

وأكد فى تصريح لـ فيتو، أن الولايات المتحدة الأمريكية استثمرت أحداث 11 سبتمبر كمبرر لضرب السودان واحتلال أفغانستان ثم خلق أجيال جديدة للقاعدة بعد احتلالها سوريا والعراق، وبالتالي أمريكا خلقت أجيالا أشد تطرفا من أسامة بن لادن مثل الزرقاوى وأبو بكر البغدادي، وبالتالي خلقت اجيالا من العنف فاحتلت العراق بعد اسقاط صدام وطبقت مفهوم صدام الحضارات، واعتبرت الإسلام عدو لها فظهر المتشددين فى فرنسا وإنجلترا وغيرها من الدول فى فترة صعود داعش.

الولايات المتحدة الامريكية اتاحت الفرصة لداعش بحمايته

وواصل حديثه: إن الولايات المتحدة الامريكية اتاحت الفرصة لداعش بحمايته واستغلاله كورقة من ورقات الصراع العالمي وإعادة تشكيل المنطقة من خلال تمزيق الوطن العربي وإظهار التيارات الإسلامية لأن مفهوم أمريكا مع العالم الإسلامي لا تطبق مبدأ صراع الحضارات ولكن تجعل الصراع داخل الحضارة الإسلامية نفسها لتدع النار تأكل بعضها البعض.

مشروع تسوية القضية الفلسطينية

وتابع: إن الفترة الأخيرة شهدت مشروع إبرام وهو تسوية القضية الفلسطينية وسطوة الكيان الصهيونى على العالم الإسلامي والسيطرة من خلال المشاريع التى يخطط لها وقد تحدث عنها نتنياهو لتحديد شكل الشرق الأوسط الجديد الذى يصبح فيه العرب تابعين ولعل أبرز ملامح الاستغلال الأمريكي الصهيونى هو ربط أحداث 11 سبتمبر باعتباره وجها آخر لأحداث 7 أكتوبر وهذا يبرر الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل فى حربها على قطاع غزة إذن إسرائيل شريك في تقسيم العالم الإسلامي ومحاولة تدميره لجعل إسرائيل القوى الأكبر بالمنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت من 11 سبتمبر ذريعة لتغيير خريطة العالم، خاصة وأن هناك خطط المحافظين الجدد مثلما فعلوا فى أفغانستان لمقاومة الروس وأطلقوا على المقاومة المجاهدين ثم جعلهم إرهابيين، وبالتالى ربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية هى صانعة 11 سبتمبر وسهلت لضرب أبراج التجارة العالمية لتحقيق هدفها باعتبار التيار الإسلامى عدو لها.