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رياضة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر

منتخب مصر، وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، قادمة من بوتسوانا، بعد مواجهة المنتخب البوتسواني على ملعبه في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

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منتخب مصر يحتفل بدخول صلاح نادي المئة

حرص منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على الاحتفال بوصول محمد صلاح للمباراة رقم ١٠٠ مع الفراعنة في تاريخ اللاعب.

واحتفل منتخب مصر بقائده محمد صلاح عقب مباراة بتسوانا التي انتهت برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

 

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تصريحات حسام حسن بعد الفوز على بوتسوانا

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز الكبير الذي حققه الفراعنة على نظيره بوتسوانا برباعية نظيفة، وتصدره المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية برصيد 6 نقاط من مباراتين.

وأكد حسام حسن في تصريحات لشاشة بي إن سبورت بعد المباراة: كنت أعلم أن مباراة بوتسوانا صعبة، ولكن أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه والأداء الذي قدموه مع طريقة اللعب نجحنا في تحقيق فوز كبير مثل هذا.

وأضاف حسام حسن: سأواصل العمل مع الجهاز المعاون من أجل تطوير أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة، وباب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين الذين يملكون الرغبة والتحدي لتمثيل منتخب مصر وإسعاد المصريين، والمرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن في أداء الفراعنة.

مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا، فيتو

مصر تضرب بوتسوانا برباعية نظيفة

فاز منتخب مصر على مضيفه بوتسوانا بأربعة أهداف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب. 

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى بتسوانا بالدقيقة 5.

ثم أضاف تريزيجيه الهدف الثاني في بوتسوانا بالدقيقة 29.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى بوتسوانا بالدقيقة 59 قبل أن يحرز مصطفى فتحي الهدف الرابع بالدقيقة 94.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بتحقيق الفوز في أول مباراتين.

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