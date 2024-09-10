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رياضة

صدمة في الأهلي بسبب إصابة محمد الشناوي وربيعة مع المنتخب

محمد الشناوي، فيتو
محمد الشناوي، فيتو

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، صدمة بإصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، مع منتخب مصر خلال مباراة الفراعنة أمام  مضيفه بتسوانا بأربعة أهداف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب. 

واشتكى محمد الشناوي من إجهاد في العضلة الخلفية، عقب المباراة كما تجددت شكوى رامي ربيعة من الآلام في العضلة الخلفية.

وينتظر الجهاز الفني للأهلي وصول اللاعبين إلى القاهرة لمتابعة حالتهما والوقوف على مدى إصابتهم.

فيما تتجه رؤية مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، لعدم سفر أشرف داري لاعب المارد الأحمر في رحلة الفريق إلى كينيا استعدادا لمواجهة نظيره جورماهيا في دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحسم الجهاز الفني للأهلي موقف داري من السفر في مران الفريق والمحدد له غدا بعد إجراء الفحوصات على اللاعب.

وتعرض أشرف داري للإصابة خلال عمليات إحماء المنتخب المغربي قبل مواجهة منتخب ليسوتو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.


وأشارت التقارير إلى أن أشرف داري يحتاج إلى الراحة لمدة ٤ أيام للعودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد تعرضه  لالتواء بسيط في الكاحل والإصابة ليست مقلقة.

فيما أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى كينيا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث يسبق سامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني بعثة الأهلي إلي هناك للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان. 

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