مصرع طفلة دهستها سيارة ربع نقل أثناء اللهو أمام منزلها بسوهاج

استقبلت مستشفى جرجا العام طفلة “6 سنوات” جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة ومقيمة بقسم جرجا.

ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من رئيس مباحث قسم شرطة جرجا بورود إخطار من المستشفى العام وصول الطفلة “ملوك ي ر ع”، 6 سنوات جثة هامدة إثر دهسها بسيارة ربع نقل.

التحقيقات تكشف نفى الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفاد عم المتوفاة “محمد ر ع ا”، 22 سنة - عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلة شقيقه المذكورة أمام المنزل اصطدمت بها السيارة ربع نقل " مما أدي لوفاتها ونفي الشبهة الجنائية .

تم ضبط السيارة “ وقائدها ”عبد العزيز ع ا"، 25 عامًا - سائق ومقيم دائرة القسم وقد أفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه تفاجأ بالمذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها فاصطدم بها بطريق الخطأ.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ".

