تامر حسني ينتهي من تصوير فيلم ريستارت ويعلن موعد طرحه
انتهى الفنان تامر حسني من تصوير مشاهد فيلمه الجديد ريستارت مع هنا الزاهد وباسم سمرة تحت قيادة المخرجة سارة وفيق.
انتهاء التصوير من فيلم ريستارت
وأكد تامر حسني أن من المقرر أن يعرض فيلمه الجديد ريستارت في عيد الفطر المبارك لعام 2025.
فيلم ريستارت
وينافس تامر حسني بالفيلم الجديد “ريستارت” ضمن ماراثون أفلام الصيف 2024، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي الشهر المقبل. وينتمي فيلم “ريستارت” إلى فئة الأفلام الكوميدية.
يشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج".
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