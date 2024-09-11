تصفيات أمم إفريقيا، منتخب ليبيا يسقط بالخسارة 2-1 أمام بنين

سقط مباراة منتخب ليبيا الأول لكرة القدم أمام نظيره منتخب بنين بالخسارة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة بالعاصمة العاجية أبيدجان ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من تصفيات نهائيات أمم أفريقيا المغرب 2025.

تقدم منتخب ليبيا في الدقيقة 9 عن طريق فيصل البدري، ثم تعادل منتخب بنين في الدقيقة 50 عن طريق ستيف مونييه، ثم عاود أصحاب الأرض التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 62 عن طريق جونيور أولياتان.

وتجرى مباراة بنين وليبيا على أرضية ملعب فليكس هوفوات بوانييه في أبيدجان في كوت ديفوار وذلك بسبب عدم صلاحية ملعب العاصمة البنينية كوتونو ومنع "كاف" بنين من استقبال منافسيها داخل قواعدها لغياب ملاعب جاهزة.

منتخب بنين لكرة القدم، فيتو

منتخب ليبيا يتدرب على ملعب المباراة

كان المنتخب الليبي وصل العاصمة الإيفوارية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وتدرب على أرضية ملعب المباراة وفي نفس توقيتها.

يشار إلى أن منتخب ليبيا تعادل في مباراته الأولى أمام منتخب رواندا بهدف، بينما فقد خسر المنتخب البنيني نتيجة مباراته الأولى أمام منتخب نيجيريا.

ترتيب الفريقين بعد لقاء اليوم

بهذه النتيجة حصد منتخب بنين أول ثلاث نقاط في المجموعة تقدم بها للمركز الثاني خلف المنتخب النيجيري صاحب الصدارة، أما منتخب ليبيا فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الثالث.