الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري الأمم الأوروبية، ألمانيا تقلب الطاولة على هولندا في الشوط الأول

ألمانيا وهولندا
ألمانيا وهولندا

تقدم منتخب ألمانيا على هولندا بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من مباراة المنتخبين على ملعب يوهان كرويف أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

وتقدمت هولندا أولا عن طريق لاعب خط الوسط ريجنديرز قبل أن تعود ألمانيا وتسجل هدفين عن طريق أونداف وكيميتش.

تشكيل ألمانيا وهولندا

وأعلن جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الهولندي

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة، واستهلت ألمانيا مشوارها بقوة بالفوز على أرضها بخماسية نظيفة في الجولة الأولى على حساب المجر، كما ضربت هولندا بقوة أيضًا بالفوز على ملعبها بنتيجة (5-2) على حساب البوسنة والهرسك.

وحسمت ألمانيا آخر مواجهة بين الفريقين بنتيجة (2-1)، والتي أتت في صورة ودية في شهر مارس/أذار الماضي ضمن استعدادات الفريقين حينها للمشاركة في يورو 2024.


وفيما يلي تشكيل المنتخب الألماني:

تير شتيجن- تاه- جروس- كيميتش- هافيرتز- أندريش- موسيالا- أونداف- شلوتيربيك- فيرتز- روم.

كما أعلن رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، عن تشكيل فريقه والذي جاء كالأتي:

فيربروجن- فان دايك- أكي- جرافينبيرش- سيمونز- شوتن- جاكبو- ريجنديرز- دي ليخت- بروبي- دومفريس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأمم الأوروبية المنتخب الهولندي تشكيل المانيا دوري الأمم الأوروبية دوري الأمم مدرب منتخب ألمانيا

مواد متعلقة

تصفيات أمم أفريقيا، كينيا تهزم ناميبيا 2-1

تصفيات أمم أفريقيا، منتخب الجابون يهزم أفريقيا الوسطى 2-0

الفراعنة بالعلامة الكاملة، منتخب مصر يهزم بتسوانا برباعية في تصفيات أمم أفريقيا

محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى بتسوانا

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

أشرف عبد الباقي يضع شروطا للمشاركة في فهد البطل

الطريق إلى المغرب 2025، تألق العرب بقيادة مصر وتعثر نيجيريا والكاميرون

مواطنون يشكون من عدم وجود خدمات الصرف الصحي بمنطقة الخرسا بسوهاج

نتائج مثيرة في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.. البرازيل تواصل السقوط.. باراجواي تكسر العقدة.. وكولومبيا تهزم الأرجنتين

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

تكريم 70 متفوقا من أبناء أعضاء نادي بنها الرياضي

ads

منوعات

المزيد

أستراليا تمنع الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 11- 9- 2024

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية