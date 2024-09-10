دوري الأمم الأوروبية، ألمانيا تقلب الطاولة على هولندا في الشوط الأول

تقدم منتخب ألمانيا على هولندا بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من مباراة المنتخبين على ملعب يوهان كرويف أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

وتقدمت هولندا أولا عن طريق لاعب خط الوسط ريجنديرز قبل أن تعود ألمانيا وتسجل هدفين عن طريق أونداف وكيميتش.

ألمانيا تدرك التعادل عن طريق أونديف ⚽️🇩🇪#دوري_الأمم_الأوروبية pic.twitter.com/nnhhsOL7qk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 10, 2024

تشكيل ألمانيا وهولندا

وأعلن جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، عن تشكيل فريقه لمواجهة المنتخب الهولندي

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثالثة، واستهلت ألمانيا مشوارها بقوة بالفوز على أرضها بخماسية نظيفة في الجولة الأولى على حساب المجر، كما ضربت هولندا بقوة أيضًا بالفوز على ملعبها بنتيجة (5-2) على حساب البوسنة والهرسك.

وحسمت ألمانيا آخر مواجهة بين الفريقين بنتيجة (2-1)، والتي أتت في صورة ودية في شهر مارس/أذار الماضي ضمن استعدادات الفريقين حينها للمشاركة في يورو 2024.



وفيما يلي تشكيل المنتخب الألماني:

تير شتيجن- تاه- جروس- كيميتش- هافيرتز- أندريش- موسيالا- أونداف- شلوتيربيك- فيرتز- روم.

كما أعلن رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، عن تشكيل فريقه والذي جاء كالأتي:

فيربروجن- فان دايك- أكي- جرافينبيرش- سيمونز- شوتن- جاكبو- ريجنديرز- دي ليخت- بروبي- دومفريس.