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حوادث

على سبيل المزاح، لحظة القبض على سعد الصغير في أمريكا لتعاطيه زيت ماريجوانا (صور)

لحظة القبض علي سعد
لحظة القبض علي سعد الصغير قدفي امريكا - هزار، فيتو

تداول رواد السوشيال ميديا صورا للمطرب الشعبي سعد الصغير وهو يمثل على سبيل المزاح لحظة القبض عليه من قوات أمن كاليفورنيا بالولايات المتحدة التي كان يحيي فيها إحدى الحفلات لتعاطيه زيت ماريجوانا.

ولكن شاءت الأقدار أن يتم فعليا القبض عليه لحظة وصوله مطار القاهرة لحيازته زيت ماريجوانا وسجائر إلكترونية وتم عرضه على جهات التحقيقات بنيابة النزهة التي أكد أمامها عدم معرفته أن زيت ماريجوانا من الممنوعات معللا ذلك أنه لا يجيد القراءة والكتابة ولا اللغة الإنجليزية.

 

آخر ظهور لسعد الصغير قبل القبض عليه في القاهرة

 

وكان الفنان المصري سعد الصغير قد شارك صورًا له خلال تواجده في كاليفورنيا عبر صفحته بـ “إنستجرام”، وذلك قبل ساعات قليلة من سفره إلى القاهرة وإلقاء القبض عليه في المطار.

 

لحظة القبض على الفنان سعد الصغير في مطار القاهرة

 

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على الفنان سعد الصغير في مطار القاهرة الدولي عند عودته من الولايات المتحدة الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت السلطات أنه خلال تفتيش الفنان سعد الصغير في المطار تم العثور على عدد من المواد المخدرة المدرجة في جداول المخدرات المصرية المحظورة، والممنوع تداولها.

 

سعد الصغير: معرفش حاجة

 

ونفى المطرب معرفته بهذه المواد قائلا: “معرفش عنها حاجة، والشنطة المضبوط فيها المخدرات صديق أعطاها لي في أمريكا قبل سفري بساعات ولم أفتحها، لانشغالي في العودة القاهرة”.

وقال المطرب سعد الصغير إنه لا يجيد القراءة أو الكتابة باللغة الإنجليزية ولا يعرف بأن هذه المواد مخدرات قائلا: "فاكرها سجائر عادية" مشيرا إلى أنها للاستخدام الشخصي.

ووجهت النيابة إلى المطرب سعد الصغير تهمة تعاطي المواد المخدرة.

 

حبس سعد الصغير أربعة أيام علي ذمة التحقيقات

 

كانت النيابة  أمرت بحبس المطرب الشعبي سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، تم ضبط المطرب سعد الصغير الساعة 11 مساء أمس الإثنين، أثناء إنهاء إجراءاته الجمركية لدى خروجه من المطار.

وبالتفتيش وجد بحوزته 9 فيب داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.

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رواد السوشيال ميديا للمطرب الشعبي سعد الصغير كاليفورنيا زيت ماريجوانا

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