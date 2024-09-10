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رياضة

مجموعة مصر، كاب فيردي يتقدم على موريتانيا 1-0 بالشوط الأول

مباراة كاب فيردي
مباراة كاب فيردي ومورتانيا، فيتو

تقدم منتخب كاب فيردي أمام ضيفه منتخب موريتانيا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمعهما الآن على أرضية استاد الملعب الوطني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

سجل هدف كاب فيردي اللاعب ريان مينديز في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

يدخل منتخب كاب فيردي مباراة اليوم بكل قوة من أجل الدفاع عن فرصه في التأهل لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

منتخب موريتانيا، فيتو

كاب فيردي يسقط في الجولة الأولى

منتخب كاب فيردي سقط في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا أمام منتخب مصر بثلاثية نظيفة في المواجهة المثيرة التي جمعت بين الفريقين.

كاب يرفع شعار لا بديل عن الفوز

يطمح منتخب كاب فيردي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مصالحة جماهيره عقب الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها أمام الفراعنة.

مهمة منتخب كاب فيردي لن تكون سهلة على الإطلاق في مباراة اليوم في مواجهة نظيره منتخب موريتانيا والذي يطمح لمواصلة مسيرة الانتصارات في التصفيات الإفريقية.

يدخل منتخب موريتانيا مباراة  اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تغلبه في الجولة الأولى على نظيره منتخب بوتسوانا بهدف دون مقابل

ترتيب الفريقين في المجموعة الثالثة

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن موريتانيا فيما يحتل بوتسوانا والراس الأخضر المركزين الثالث والرابع بدون نقاط قبل لقاءات الجولة الثانية.
 

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