ماجد المهندس يحيي حفلا في الكويت 3 أكتوبر المقبل

يحيي المطرب العراقي ماجد المهندس حفلا في دولة الكويت يوم 3 أكتوبر المقبل.

ويقام الحفل على خشبة مسرح الأرينا كويت، تحت إشراف شركة روتانا، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

على جانب آخر، يستعد ماجد المهندس، لإحياء حفل في المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر الجاري.

ويأتي الحفل بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 94، ومن المقرر أن تطرح تذاكر الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة.

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.