أخبار الاقتصاد اليوم: التضخم الأساسي يسجل 25.01% في أغسطس.. ارتفاع أسعار الدواجن.. البورصة تخسر 16 مليار جنيه.. وإعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال ساعات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



كم سلعة انخفضت أسعارها خلال أغسطس؟

مؤشر التضخم، رصد التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عددًا من السلع الغذائية التي شهدت انخفاضًا بنسب طفيفة خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو.

وأوضح الإحصاء أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعًا قدره (1.8%) خلال أغسطس 2024 مقارنة بالشهر السابق يوليو 2024.

انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز واللحوم

1- انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)

2- انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)

3- انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).

1- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)

3- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)

4- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)

5- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.0%)

6- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%).



صادرات الصناعات الغذائية تسجل 3.2 مليار دولار خلال 6 أشهر

أكد أسامة هلال، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، أن قطاع الصناعات الغذائية لديه فرصة كبيرة للاستفادة من الإمكانيات الواسعة التي يمتلكها القطاع لتحقيق نمو مستدام يسهم في رفع الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل المرتبة الثانية بين القطاعات التصديرية في النصف الأول من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغت 3.2 مليار دولار، مما يمثل نسبة نمو 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وقال هلال إن قطاع الصناعات الغذائية قادر علي النمو والتطور بما يتطلب تضافر كافة الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجلس التصديري. جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الأول للمجلس التصديري للصناعات الغذائية الذى نظمه المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن الوصول لمستهدف الدولة للصادرات المصرية ووصولها إلى 145 مليار دولار، يعد أمرا ليس بعيد المنال أن تكاتفت كافة الجهود للوصول إلى هذا الهدف، لافتا الى هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لمناقشة الأفكار المختلفة حول تنمية الصادرات المصرية.

وتتضمن انعقاد المؤتمر الأول للمجلس التصديري للصناعات الغذائية تكريم الشركات ذات أكبر حجم تصديري، لافتا إلى أن هذه النسخة هي الأولى من نوعها، مما يضفي عليها أهمية خاصة باعتبارها منصة لتسليط الضوء على إنجازات الشركات في قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التصدير.

البنك المركزي: التضخم الأساسي يسجل 25.01% على أساس سنوي في أغسطس



أعلن البنك المركزي المصري عن معدلات التضخم اليوم الثلاثاء، حيث سجل التضخم الأساسي في مصر 25.01% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 24.4% في يوليو.

وكان التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (231.1) نقطة لشهر اغسطس 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا شهريًا قدره (1.9%).

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.6%) لشهر أغسطس 2024 مقابل (39.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.



وزير المالية: إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال ساعات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك ٣ أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار برنامج عمل الحكومة، موضحًا أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.

قال الوزير، فى أول حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية، برئاسة طارق توفيق: «سعيد بالحضور القوي اليوم الذي يعكس ثقة.. سنعمل على تقويتها وتعزيزها.. وأنتم شركاؤنا، ودورنا مساعدتكم على النمو وامتلاك قدرة أكبر على المنافسة»، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

أضاف الوزير: “إننا نعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى، وهناك أفكارًا وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء، ونستهدف العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين”.

وتابع وزير المالية: “نستهدف خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، فى إطار تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية، حيث نستهدف بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط”.

أكد الوزير: “إننا سنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وقد أطلقنا منذ أيام مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر، ونعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، وندرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة والكل سيكون مستفيدًا”.

واختتم كجوك: “إننا منفتحون على دراسة البرامج والمبادرات التحفيزية ذات النتائج الواضحة والقابلة للقياس، وقد حققنا تقدمًا هائلًا في تطوير البنية التحتية، ويمكن إطلاق آفاق رحبة للنمو والتنمية”.



البورصة تخسر 16 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام التعامل بجلسة اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024. وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 2.054 تريليون جنيه

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 30104 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 36810 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 10076 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2913 نقطة.



ارتفاع أسعار الدواجن



أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024؛ بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

البداية مع سعر كيلو الفراخ البيضاء وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، حيث تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 72 إلى 73 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 81.5 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 66 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.



الإحصاء يعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأول مرة منذ 5 شهور بنسبة (0.4%)

التضخم ، كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (231.1) نقطة لشهر اغسطس 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا شهريًا قدره (1.9%).

ترجع الأسباب إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (6.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (0.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.8%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%).

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.8%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%).

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).



سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (0.4%).



سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%).



مميزات هاتف آيفون 16 iphone

آيفون 16، أعلنت شركة آبل في مؤتمرها السنوي مساء الاثنين عن أحدث منتجاتها والتي شملت سلسلة هواتفها الجديدة؛ آيفون 16، آيفون 16 بلس، آيفون 16 برو، آيفون 16 برو ماكس، والإصدار 10 من ساعة أبل، إضافة إلى الإصدارات جديدة من السماعات.

يتميز هاتف آيفون 16 بعديد من الخصائص الجديدة أبرزها المعالج الجديد A18 سداسي النواة، المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما يدعم آيفون 16 خدمات الطوارئ من خلال الاتصال بشبكات الإنترنت المختلفة، علاوة على تعزيز جودة المكالمات السريعة فائقة السرعة وتبلغ سعة الهاتف.



وكانت أسعار هواتف آيفون 15 هى هاتف iPhone 15 بسعر حوالي 799 دولار وهاتف Phone 15 Plus كان بسعر 899 دولار وهاتف iPhone 15 Pro كان بسعر 999 دولار وهاتف iPhone 15 Pro Max كان بسعر 1,199 دولار.

وكانت آبل قد أطلقت سبتمبر الماضى هاتفها آيفون iPhone 15 Pro max والذي يعد واحدا من أهم وأغلى الهواتف التي تطلقها شركة آبل.

ويأتي هاتف آيفون 15 Pro max بمنفذ شحن USB 3.0 بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ستمكن مستخدميه من استخدام الشاحن والكابل من iPad Pro أو MacBook Pro أو Galaxy لشحن أجهزة iPhone الجديدة كما يأتى الهاتف الجديد بحواف محددة وتعد الأنحف على الإطلاق في iPhone حيث تمكنت آبل من تقليص الأبعاد الإجمالية للهواتف.

كما تم استبدال الفولاذ المقاوم للصدأ بالتيتانيوم للإطارات، ليعد الهاتف هو أخف طرازات Pro Max التي قدمتها على الإطلاق وذلك بسبب سبيكة التيتانيوم من الدرجة الخامسة، والتي تقول الشركة إنها تستخدم أيضًا في مركبة المريخ كما قامت آبل بتغليف الألمونيوم في البنية التحتية للتيتانيوم باستخدام عملية ميكانيكية حرارية جديدة حيث يساعد الألومنيوم المغطى في التبديد الحراري كما تتسم إطارات الهاتف بملمس ناعم.

كما أصبح مفتاح كتم الصوت بمثابة زر إجراء وسيؤدي الضغط مع الاستمرار إلى وضع الهاتف مرة أخرى في الوضع الصامت افتراضيًا، ولكن يمكن تعيين أحد مجموعة الإجراءات بضغطة أو ضغطة مزدوجة - ويمكن فتح الكاميرا بسرعة على iPhone باستخدام زر.

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