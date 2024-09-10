الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، عرض سعد الصغير على الطب الشرعي في اتهامه بحيازة مخدرات بالمطار

سعد الصغير
سعد الصغير

أمرت نيابة النزهة بأن يستخرج المتهم سعد محمود حنفي وشهرته سعد الصغير، من محبسه صباح باكر، ويعرض رفقة الحراسة اللازمة على مصلحة الطب الشرعي وذلك لأخذ العينات اللازمة منه وتحليلها وصولا لمدى تعاطيه لمواد مخدرة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوع المادة المخدرة والجدول المدرجة به من جداول قانون مكافحة المخدرات مع إعداد تقرير مفصل.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، تم ضبط المطرب سعد الصغير الساعة 11 مساء أمس الإثنين، أثناء إنهاء إجراءاته الجمركية لدى خروجه من المطار.

وبالتفتيش وجد بحوزته 9 فيب داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.

وقالت المصادر، إن المطرب سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس الإثنين، قادما من أمريكا ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وتحويله إلى قسم النزهة.

وبحسب المصادر، فإن المضبوطات الجمركية التي وجدت بحوزة المطرب سعد الصغير، تعادل الاستعمال الشخصي، وهي لا تقارن بما تم ضبطه قبل عدة أشهر مع الفنانة منة شلبي، ولكن تم تحرير محضر جمركي بالواقعة كونها مواد مخدرة ممنوعة، وتحويل الأمر إلى النيابة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة النزهة سعد الصغير المطرب سعد الصغير

مواد متعلقة

حبس سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة المخدرات

شباب حول الرسول، سعد بن معاذ "صحابي اهتز لموته عرش الرحمن"

مصدر يكشف مصير سعد الصغير والمطرب: "معرفش إنجليزي".. وآخر ظهور للمطرب قبل القبض عليه (صور)

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

أشرف عبد الباقي يضع شروطا للمشاركة في فهد البطل

جامعة حلوان تعلن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

نتائج مثيرة في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.. البرازيل تواصل السقوط.. باراجواي تكسر العقدة.. وكولومبيا تهزم الأرجنتين

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

ads

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

نهاية مأساوية لمتسلق فوق قمة جبل روزا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 11- 9- 2024

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية