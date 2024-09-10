غدا، عرض سعد الصغير على الطب الشرعي في اتهامه بحيازة مخدرات بالمطار

أمرت نيابة النزهة بأن يستخرج المتهم سعد محمود حنفي وشهرته سعد الصغير، من محبسه صباح باكر، ويعرض رفقة الحراسة اللازمة على مصلحة الطب الشرعي وذلك لأخذ العينات اللازمة منه وتحليلها وصولا لمدى تعاطيه لمواد مخدرة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوع المادة المخدرة والجدول المدرجة به من جداول قانون مكافحة المخدرات مع إعداد تقرير مفصل.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، تم ضبط المطرب سعد الصغير الساعة 11 مساء أمس الإثنين، أثناء إنهاء إجراءاته الجمركية لدى خروجه من المطار.

وبالتفتيش وجد بحوزته 9 فيب داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.

وقالت المصادر، إن المطرب سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس الإثنين، قادما من أمريكا ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وتحويله إلى قسم النزهة.

وبحسب المصادر، فإن المضبوطات الجمركية التي وجدت بحوزة المطرب سعد الصغير، تعادل الاستعمال الشخصي، وهي لا تقارن بما تم ضبطه قبل عدة أشهر مع الفنانة منة شلبي، ولكن تم تحرير محضر جمركي بالواقعة كونها مواد مخدرة ممنوعة، وتحويل الأمر إلى النيابة.