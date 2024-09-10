استقبال حافل لبعثة البارلمبية في مطار القاهرة (فيديو)

بارالمبياد باريس، وصلت البعثة المصرية بعد ختام مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر الجاري.

وتواجد عدد كبير من الجماهير وأهالي اللاعبين في استقبالهم كما تواجدت حافلة مكشوفة لنقل اللاعبين في شوارع القاهرة.

حصاد البعثة المصرية في بارالمبياد باريس

وحصدت البعثة المصرية خلال مشاركتها 7 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات.

وجاءت ميداليات البعثة المصرية كالتالي:

الميداليات الذهبية:

- محمد المنياوي وزن 59 كجم – رفع أثقال

- رحاب رضوان وزن 55 كجم – رفع أثقال

الميداليات الفضية:

- فاطمة محروس وزن 67 كجم – رفع أثقال

- محمد صبحي وزن 88 كجم – رفع أثقال

الميداليات البرونزية:

- منتخب الكرة الطائرة جلوس

- صفاء حسن وزن 79 كجم – رفع أثقال

- نادية علي وزن +86 كجم – رفع أثقال