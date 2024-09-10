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رياضة

تنزانيا تهزم غينيا بهدفين بتصفيات أمم أفريقيا

منتخب تنزانيا، فيتو
منتخب تنزانيا، فيتو

فاز منتخب تنزانيا بهدفين مقابل هدف أمام غينيا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب.

وتقدمت غينيا عن طريق محمد بايو في الدقيقة 56.

وتعادل منتخب تنزانيا مع الدقيقة 61 عن طريق فيصل سالوم.

وأحرز هدف الفوز لتنزانيا موداثيري يحيي في الدقيقة 88.

ورفع منتخب تنزانيا رصيده إلى أربع نقاط في وصافة المجموعة الثامنة أمامه جمهورية الكونغو الديمقراطية برصيد ست نقاط.

أما منتخب غينيا يتذيل الترتيب في المركز الرابع بدون رصيد أمامه إثيوبيا بنقطة واحدة في المركز الثالث

 

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