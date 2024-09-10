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"التعليم العالي" تضرب بيد من حديد وتداهم الكيانات الوهمية، غلق مركزين بالشرقية، ولجنة لرصد الأنشطة التسويقية

التعليم العالي، فيتو
التعليم العالي، فيتو

تواصل وزارة التعليم العالي التصدي للكيانات الوهمية، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة، حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية بلو ستار"، الكائن مقرها في (حي الزهور ـ أمام معرض الحبيب ـ الدور الأرضى ـ الزقازيق ـ محافظة الشرقية)، والتى تدَّعي قبول خريجي الدبلومات الفنية (تُجاري، صناعي، زراعي، فُندقي).

 

التعليم العالي: غلق "أكاديمية بلو ستار" بحي الزهور بالزقازيق

 كما تزعم قبول خريجي الثانوية العامة والأزهرية وجميع المُؤهلات العُليا بمجموع يبدأ من 50%؛ وذلك للدراسة المهنية في أقسام (التمريض، الرعاية الصحية، المساحة والخرائط، نظم المعلومات، التبريد والتكييف، السياحة والفنادق، تكنولوجيا البترول، الصحافة والإعلام، وإدارة الأعمال) بنُظم دراسة مُتعددة (سنتان، سنة مُكثفة، أون لاين "انتظام – انتساب")، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.

غلق المُنشأة المُسماة "مركز الحياة للتنمية والتدريب" 

كما أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "مركز الحياة للتنمية والتدريب" (أكاديمية الحياة)، والكائن مقرها في (شارع سعد زغلول - حي الزهور - الدور الأرضي - الزقازيق - محافظة الشرقية)، والتي تقوم بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قبول الطلاب، في الأقسام الآتية (قسم التمريض - قسم مساحة وخرائط - قسم نظم المعلومات - قسم إدارة أعمال ومحاسبة - قسم سياحة وفنادق - قسم لغات وترجمة)، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بمجموع 50%.

كما تدَّعى إمكانية حصول خريجي مجالات التمريض على وظيفة مُمرض عام أو مُمرض مُتخصص، وخريجي مساحة وخرائط على وظيفة فني مساحة، مع إمكانية إثبات الوظيفة بالبطاقة، فضلًا عن الترويج لنفسها بأنها تُعطى شهادات مُعتمدة، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال مُعاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

مُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مُؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، ومُطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية

ومن جانبه، صَرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مُشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأكد المُتحدث الرسمي أن هذه الخُطوة تُعدّ جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، مُشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، ويُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:
 

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
 
 قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:

 قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة
 

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