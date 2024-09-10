تابع الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء، أعمال صيانة وتوسعات طرق المدخل الرئيسي لميناء دمياط، رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها،وكذا الإهتمام بقطاع الطرق بالمدن الجديدة.

"رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال صيانة وتوسعات طرق الميناء لافتتاح محطة " تحيا مصر "

أوضح رئيس الجهاز، أنه وفى إطار الإستعدادات والتجهيزات للافتتاحات الرئاسية لأعمال التطوير ومحطة تحيا مصر بميناء دمياط، جارى عملية تنفيذ صيانة وتوسعات الطريق بمدخل الميناء، لتصبح عدد ( 4) حارات، مع استحداث حارتين للسيارات الملاكى، للعمل على سيولة الحركة المرورية بهذا الطريق الحيوى.

أضاف رئيس الجهاز، أنه ولأول مرة يتم استخدام تقنية FDR من قبل الشركة المنفذة، والإستفادة من هذه التقنية الحديثة فى أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بمدينة دمياط الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن طريق (ميناء دمياط - دمياط الجديدة)،يعتبر شريان رئيسي وهام لسكان المدينة والمترددين عليها، ولسرعة إنجاز الأعمال وإعادة تدوير طبقات الرصف لاستخدامها فى عملية رفع كفاءة وصيانة الطرق، وإستخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يضمن عدم إهدار المواد والخامات، والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة.

متابعة الاعمال في مدخل ميناء دمياط

ولفت، إلى أنه يتم ذلك بإستخدام ماكينة FDR،وهى من المعدات الحديثة المستخدمة في إعادة تدوير طبقات الأسفلت، خلال عملية رفع كفاءة وصيانة الطرق،وفيها يتم تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق،ويتم ذلك بتفكيك طبقات الرصف " الأسفلتية والأساس" وخلطها ببعض المواد الأسمنتية المحسنة أو غبار الأسمنت،ويتم التدوير فى نفس المكان بطريقة صديقة للبيئة، وتزيد من العمر الافتراضي للطريق لعشرات السنوات،حيث يتم وضع طبقة بسمك (6) سم،وإضافة كمية من المياه فوق الطبقات المفككة والمحببة.

رئيس جهاز دمياط الجديدة يحذر من مرور الشاحنات الثقيلة الخارجة من ميناء دمياط تتلف الاسفلت

ونوه رئيس الجهاز، إلى أن المواد الأسفلتية والأساسية الحالية على طريق ( الميناء- دمياط الجديدة )القديم، ونتيجة لمرور الشاحنات الثقيلة الخارجة من ميناء دمياط، أدت لحدوث تلفيات بعدد من القطاعات، وتم معالجتها مرات عديدة بالطرق التقليدية، واتضح عدم جدواها،لذا كان من الضروري السعي لاستخدام أسلوب مختلف في المعالجة، يعتمد على تفكيك الطرق باستخدام آلة خاصة وعدد من المواد المضافة، للحصول على المستوى الأمثل من رطوبة المحتوى بهدف الضغط، ثم تضاف مجموعة متنوعة من المواد مثل الأسمنت والمواد الأخرى، لإحداث الاستقرار، ثم يتم إستخدام الأجهزة لإعادة خلط كل هذه المواد، بعد التشكيل والتدريج لإنتاج مادة أساسية قوية ومتينة للسطح الأسفلتي أو الأسمنتي، من خلال الالتزام بالطرق الهندسية وبروتوكولات الإختبار المناسبة.