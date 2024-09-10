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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يعقد اجتماعًا لمناقشة دور الوعاظ في دعم العملية التعليمية

رئيس منطقة الإسكندرية
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية

استقبل الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية، والدكتور محمود طه، مدير الوعظ؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوعاظ والمعلمين في دعم العملية التعليمية.

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 وأثنى رئيس المنطقة على الدور الكبير الذي يقوم به الوعاظ في بناء الشخصية المسلمة لدى الطلاب وتفعيل العملية التعليمية من خلال مشاركتهم في التدريس داخل الفصول.

وتم خلال اللقاء، بحث آليات جديدة لتعزيز هذا التعاون والتغلب على أي تحديات تواجه العملية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بنقص المدرسين

 

 وأكد الدكتور إبراهيم الجمل على استعداد الوعاظ للمساهمة في تطوير العملية التعليمية وتقديم الدعم الكامل للمعلمين.

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